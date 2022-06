Sala delle Lapidi fra conferme, ritorni e new entry: la mappa dei consiglieri eletti, Zacco il più votato

Ottavio Zacco di Forza Italia è il consigliere comunale più votato con 3.364 voti; tra i recordman di preferenze ci sono anche Fabrizio Ferrandelli di Azione-Più Europa (3.199 voti) e Catia Meli, sempre di Forza Italia (3.175 voti). Ecco il podio che esce fuori dai risultati delle Comunali. Dei 40 consiglieri eletti, 12 sono donne; mentre le new entry sono in totale 21.

Gli elettori hanno riconfermato complessivamente 19 consiglieri. Oltre a Zacco, Ferrandelli e Meli, tra gli uscenti restano a Sala delle Lapidi pure Gianluca Inzerillo e Giulio Tantillo (per quest'ultimo si tratta della quinta consiliatura consecutiva), Francesco Paolo Scarpinato, Fabrizio Ferrara, Dario Chinnici, Sabrina Figuccia, Marianna Caronia, Alessandro Anello, Rosario Arcoleo, Valentina Chinnici, Massimiliano Giaconia, Antonino Randazzo, Concetta Amella, Leonardo Canto, Giulia Argiroffi e Ugo Forello.

Tornano in Consiglio 4 vecchie conoscenze: Leopoldo Piampiano (già assessore alle Attività produttive della Giunta Orlando), Salvo Alotta (che in passato ha ricoperto la carica di vicepresidente vicario), l'europarlamentare Giuseppe Milazzo e Teresa Piccione (ex deputata nazionale). Fra le new entry spicca il deputato nazionale Carmelo Miceli del Pd, ex segretario provinciale del partito. In due compiono il salto dalla circoscrizione al consiglio: si tratta di Salvo Imperiale (ex prima), il più votato nella Dc Nuova di Totò Cuffaro, e Natale Puma di Forza Italia (ex settima), candidato vicino a Franco e Andrea Mineo. Ha un'esperienza da consigliere di circoscrizione anche Ninni Abbate, quinto degli eletti nella lista Lavoriamo per Palermo-Lagalla sindaco.

Pasquale Terrani di Forza Italia - eletto per soli 21 voti ai danni di Rosi Pennino - è il fratello di Sandro, ex consigliere di Italia Viva (eletto nel 2017 con la lista Mov139 di Orlando) che si è dimesso dopo il coinvolgimento nell'inchiesta Giano Bifronte. Con Fratelli d'Italia entra in Consiglio il sindaco di Ventimiglia, Antonio Rini, fratello di Claudia (eletta con Orlando), che nella scorsa consiliatura ha preso il posto proprio di Terrani a Sala delle Lapidi. Rini resta sindaco di Ventimiglia in quanto la legge regionale non prevede incompatibilità fra le due cariche.

Degli assessori della Giunta Orlando che si sono candidati in questa tornata elettorale ce la fa solo Fabio Giambrone, sotto le insegne del Pd. Nel M5S la novità si chiama Giuseppe Miceli, ingegnere informatico, tra gli attivisti grillini della prima ora in città. Un seggio di diritto spetta a Franco Miceli, candidato sindaco secondo per voti. Nella sua lista, Progetto Palermo, aggancia il treno per il Consiglio anche Mariangela Di Gangi, pasionaria dello Zen e storica attivista della sinistra.

A titolo di curiosità si riportano i candidati che hanno riportato zero voti. In totale sono sei: Angelo Ucciardi (Moderati per Lagalla sindaco), Giulia Chiara Daria Leone (Moderati per Lagalla sindaco), Roberta Stefania Bella (E tu splendi Palermo), Eugenio Piccilli (Potere al popolo!), Stefania Trabona (Potere al popolo!), Francesca Fregapane (E tu splendi Palermo). Come si dice in questi casi "non si sono votati neanche loro".

Ecco nomi e numero di preferenze di tutti gli eletti, con relativa lista d'appartenenza:

CONSIGLIERI DI MINORANZA 24

ZACCO Ottavio (Forza Italia) - 3.364 voti

MELI Caterina (Forza Italia) - 3.175 voti

INZERILLO Giovanni detto Gianluca (Forza Italia) - 2.551 voti

TANTILLO Giulio (Forza Italia) - 2.276 voti

PUMA Natale (Forza Italia) - 1.142 voti

PIAMPIANO Leopoldo (Forza Italia) - 1.038 voti

TERRANI Pasquale (Forza Italia) - 734 voti

SCARPINATO Francesco Paolo (Fratelli d'Italia) - 2.594 voti

MILAZZO Giuseppe (Fratelli d'Italia) - 2.013 voti

RINI Antonio (Fratelli d'Italia) - 1.735 voti

CANZONERI Germana (Fratelli d'Italia) - 1.431 voti

D'ALESSANDRO Tiziana (Fratelli d'Italia) - 1.359 voti

FERRARA Fabrizio (Fratelli d'Italia) - 1.335 voti

CHINNICI Dario (Lavoriamo per Palermo) - 1.909 voti

MANCUSO Giuseppe (Lavoriamo per Palermo) - 1.183 voti

RAPPA Giovanna (Lavoriamo per Palermo) - 923 voti

ALOTTA Salvatore (Lavoriamo per Palermo) - 828 voti

ABBATE Antonino (Lavoriamo per Palermo) - 811 voti

IMPERIALE Salvatore (Dc Nuova) - 1.353 voti

BONANNO Domenico (Dc Nuova) - 1.086 voti

RAJA Viviana (Dc Nuova) - 989 voti

FIGUCCIA Sabrina (Prima l'Italia) - 1.838 voti

CARONIA Marianna (Prima l'Italia) - 1.764 voti

ANELLO Alessandro (Prima l'Italia) - 1.040 voti

CONSIGLIERI DI MINORANZA 16

MICELI Franco (eletto in quanto candidato sindaco secondo per voti)

MICELI Carmelo (Partito democratico) - 2.064 voti

PICCIONE Teresa (Partito democratico) - 2.038 voti

ARCOLEO Rosario (Partito democratico) - 1.832 voti

LUPO Giuseppe (Partito democratico) - 1.561 voti

GIAMBRONE Fabio (Partito democratico) - 1.534 voti

RANDAZZO Antonino (Movimento 5 Stelle) - 1.207 voti

MICELI Giuseppe (Movimento 5 Stelle) - 783 voti

AMELLA Concetta (Movimento 5 Stelle) - 664 voti

CHINNICI Valentina (Progetto Palermo) - 1.913 voti

GIACONIA Massimiliano (Progetto Palermo) - 1.234 voti

DI GANGI Mariangela (Progetto Palermo) - 1.126 voti

FERRANDELLI Fabrizio (Azione-Più Europa) - 3.199 voti

ARGIROFFI Giulia (Azione-Più Europa) - 1.139 voti

CANTO Leonardo (Azione-Più Europa) - 1.113 voti

FORELLO Salvatore detto Ugo (Azione-Più Europa) - 1.102 voti