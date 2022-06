Elezioni comunali a Trappeto, quasi un plebiscito per la conferma a sindaco di Santo Cosentino

Non c'è stata storia a Trappeto alle elezioni comunali. Santo Cosentino, 50 anni, è stato confermato sindaco con 1.496 voti (l'85,93%). Quasi un plebiscito per il rappresentante della lista civica Noi con Trappeto, che ha lasciato le briciole all'avversario Salvatore Ferrara, in corsa con Trappeto per l'Italia con Paragone-Italexit. Lo sfidante ha infatti ottenuto 245 preferenze, pari al 14,07%.

Hanno votato nel comune costiero che si affaccia sul golfo di Castellammare 1.861 cittadini ovvero il 48,36% degli aventi diritto. "La mia rielezione è stata la vittoria di tutti i trappetesi. La dedico a tutti voi. Emozioni uniche, 1.496 grazie. E la storia continua", ha scritto in un post il primo cittadino.