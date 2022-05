Elezioni comunali 2022

Totò Lentini annuncia di essere l'assessore designato all'Urbanistica, ma lo staff di Lagalla lo smentisce

Il capolista di Alleanza per Palermo, inizialmente in corsa per la carica di sindaco, scrive sul suo profilo Facebook che, in caso di vittoria alle elezioni, farà parte della giunta. Due ore dopo arriva la risposta: "Non è stata assegnata alcuna delega"