Totò Cuffaro: "Dirò addio alla politica se la Dc a Palermo non raggiungerà il 5%"

"In questi mesi abbiamo lavorato per riportare nella scheda elettorale un'idea che si basi su principi e valori e abbiamo deciso di candidare al Consiglio comunale di Palermo tante donne e giovani per dare un volto nuovo alla politica".

A parlare è il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro, che aggiunge: "Adesso tocca agli elettori esprimersi e decidere se vogliono il cambiamento. Se la Dc a Palermo non raggiungerà il 5% e il progetto che sto portando avanti verrà bocciato, chiuderò con la politica. Se invece i palermitani ritengono che io possa essere ancora utile alla politica ci aiutino a far crescere la Dc".