Cuffaro: "Santoro mi critica? Proprio lui che pensava di candidarsi a sindaco e si confrontava con me..."

"Per ‘bacco baccone’ è una pandemia dilagante. Anche Santoro ha da dire sul mio impegno in politica. Il problema è che sto parlando di Stefano Santoro! Mi pare di capire che sia lo stesso Stefano Santoro che fino a qualche mese fa, quando pensava di potersi candidare per fare il sindaco di Palermo, non disdegnava il confronto con me, anzi si compiaceva nel farlo”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Stefano Santoro, che aveva criticato il suo impegno in politica e sostenuto che Lagalla è appunto "il candidato sindaco di Cuffaro". “Certo è comprensibile che si possa cambiare idea, soprattutto per chi ha già cambiato negli ultimi mesi qualche partito. Mi verrebbe da dire ‘est modus in rebus’. Mah… pazienza mi sorbisco anche questa ‘spolverata’ di moralità con ostinata educazione”.