Forza Italia spinge sull'acceleratore per le Comunali, Miccichè: "Il 5 novembre primo incontro del centrodestra"

"Dopo avere sentito tutti i partiti della maggioranza ho convocato per venerdì 5 novembre, alle 18, in Assemblea regionale siciliana, la prima riunione del centrodestra. Si tratta di un primo incontro per capire chi saranno i protagonisti del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Palermo". Ad annunciarlo è il coordinatore di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. Secondo l'azzurro "Sarà importante capire quali e quante saranno le liste in appoggio alla candidatura che verrà scelta dalla coalizione".

Che Miccichè voglia stringere i tempi è chiaro da giorni. Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Carolina Varchi avanzata da Fratelli d'Italia, il coordinatore azzurro ha più volte sollecitato il confronto nella sua coalizione sperando di giungere a un accordo e scegliere il candidato sindaco entro dicembre.

E nei giorni scorsi sempre Miccichè ha ufficializzato l'accordo tra Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva per Comunali e Regionali. "Ci stiamo integrando fra forze politiche che la pensano alla stessa maniera su vari argomenti - ha spiegato Miccichè - Non mi importa cosa succederà a livello nazionale. Lì se la vedranno Berlusconi e Renzi. Qui noi lavoriamo per Palermo e per la Sicilia. Stiamo facendo un accordo importante che punta alla creazione di un mondo politico più vicino al nostro modo di pensare".

"Avrò l'onore e l'onere - interviene Alessandro Anello, segretario della Lega nella città metropolitana di Palermo - di partecipare ad un tavolo sulla cui composizione lavoravo da tempo e che sarà importante per il futuro della città. Un tavolo attorno al quale saranno seduti i rappresentanti dei partiti in totale discontinuità con l'attuale amministrazione comunale".

Anello lancia avanti il Carroccio: "La formazione politica che rappresento ha la forza e l'idea di candidare un suo primo cittadino, ma - precisa - ne parleremo al tavolo con gli alleati dove faremo una valutazione della situazione ma soprattutto concorderemo la modalità per la valutazione dei candidati". "Per battere la sinistra - continua l'esponente della Lega - non si può andare divisi e il nome del sindaco del centrodestra di Palermo2022 è necessario che arrivi entro novembre, al più prima di Natale, per avere il tempo di raggiungere tutti i palermitani, dal centro alle periferie, illustrando il programma di rilancio della città. La Lega ha costituito un gruppo di lavoro e definito alcuni temi importanti che caratterizzeranno l'impegno del partito a partire da ambiente, turismo e riqualificazione urbana. Comporremo liste forti per il consiglio comunale e per le circoscrizioni. Sarà il nostro Patto per Palermo, che presenteremo entro l'anno con Matteo Salvini".