Italia Viva conferma l'appoggio a Lagalla: "Siamo stati i primi a sceglierlo, è il profilo più autorevole"

Italia Viva conferma l'appoggio a Roberto Lagalla, che oggi ha incassato il sostegno unitario di tutto il centrodestra. E' quanto emerge in una nota diramata da fonti locali del partito, che fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi.

Il leader nazionale di Italia Viva aveva annunciato il "no" all'ex rettore nel caso in cui il centrodestra si fosse ricompattato. Ma i renziani di Palermo rinvendicano la primogenitura del sostegno a Lagalla, anche se non ci stanno a passare come "stampella" del centrodestra.

"Siamo stati i primi ad aprire un dialogo con Roberto Lagalla su un preciso progetto di civismo, di unità ed inclusione per far rinascere Palermo - si legge nella nota dei renziani - . Ci interessa unicamente il futuro di questa città, abbandonata da Orlando per anni, e non i colori politici di chi ha scelto di unirsi alla sua candidatura. Per noi l'ex rettore rappresenta il profilo più autorevole, la sintesi migliore per parlare a tutta la città. E su questo sentiero è nata la lista civica 'Lavoriamo per Palermo', un progetto per la città di donne e uomini con il solo obiettivo di sbracciarsi e dare una mano alla città".

Per Italia Viva si tratta, però, di "un'idea che non interferisce sulla collocazione nazionale di Italia Viva, che coerentemente e chiaramente ha espresso Matteo Renzi”. Un modo per coniugare la posizione di Renzi con quella di chi a Palermo correrà nella lista civica dei Riformisti e popolari al fianco di Lagalla.