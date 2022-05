Corsa a sindaco, il sondaggio: sarà testa a testa Miceli-Lagalla, ma uno su due non voterà

Due punti e mezzo distaccherebbero il candidato sindaco del centrosinistra, Franco Miceli, dall'aspirante primo cittadino del centrodestra, il favorito Roberto Lagalla. A dirlo è il sondaggio sulle Comunali di Palermo, realizzato da Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Per chi voterebbe oggi? A questa domanda il 37,4% degli intervistati ha dato la propria preferenza all'architetto, il 39,9 all'ex rettore e assessore regionale. Segue Ferrandelli, candidato di Azione/+Europa sostenuto anche da due liste civiche, con il 10,1%. Completano la "classifica" Barbera (5,6%) Donato (4,8%) e Lomonte (2,2%).

Dall'indagine dunque si delinea una partita a due con possibile ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 40% dei voti validi. Quanto alle intenzioni di voto per le liste, dalle interviste a conquistare il primo posto con il 17,1% sarebbe il M5s, seguito dal Pd (16,1%), FdI (10,9%), FI (9,9%) e Prima l’Italia ovvero la Lega (6%). Le liste che sostengono Lagalla si attestano al 41,8%, quelle in appoggio a Miceli al 39,9%.

Se si andasse al ballottaggio tra Lagalla e Miceli, a spuntarla alla fine sarebbe l'ex rettore con il 53,2%. Lagalla prevale su Miceli anche nei pronostici dei cittadini (32% a 16%). e a proposito di cittadino, dal sondaggio emerge un altro dato rilevante: un palermitano su due non vuole votare.

Il tema della raccolta e della gestione dei rifiuti (con il 51%); il traffico, la viabilità e il trasporto pubblico locale (35%), seguiti da lavoro e occupazione (34%) e dal decoro urbano (28%), strettamente connesso alla pulizia della città, le priorità della città. A seguire i servizi pubblici e la burocrazia (14%), le infrastrutture (13%), l’ambiente (12%), il degrado sociale (12%), la sicurezza (11%) e la situazione economica (10%).

Alle Comunali dl 2017, Orlando vinse al primo turno con il 46,3%.