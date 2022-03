L'appello di Sinistra Civica Ecologista alla coalizione progressista: "Mettere da parte personalismi e sostenere Miceli"

Un documento per chiedere a Pd, M5S e a all’intera coalizione progressista “di mettere da parte inutili tatticismi e svilenti personalismi al fine di definire una candidatura credibile, forte, di grande qualità politica e professionale, qual è quella di Franco Miceli”. E' stato approvato ieri sera a conclusione dell’assemblea di Sinistra Civica Ecologista.

“Questi ultimi cinque anni di governo – si afferma nel documento - sono la dimostrazione che a Palermo serve una coalizione coesa in grado di essere un argine ai trasformismi e agli accrocchi innaturali. Bisogna avere un programma credibile – si legge ancora nel testo di Sinistra Civica Ecologista - in grado di accelerare la trasformazione della città e farsi carico delle difficolta sociali ed economiche che vivono le cittadine e i cittadini: un progetto che metta al centro il lavoro, la tutela dell’ambiente, la conversione ecologica per un'economia circolare, la mobilità sostenibile, la tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici e sociali, l’istruzione, la cultura, il turismo, il decentramento amministrativo”.

L’assemblea ha inoltre eletto il coordinamento politico che guiderà la campagna elettorale. Ne fanno parte Egle Calamia, Luigi Carollo, Massimo Castiglia, Giusto Catania, Adele Cinà, Ferruccio Donato, Barbara Evola, Carlo Fazio, Vincenzo Fumetta, Simone Giuffrida, Barbara Iona, Ramon La Torre, Antonella Leto, Mariella Maggio, Antonio Marotta, Fausto Melluso, Manuela Parrocchia, Roberto Sajeva, Ninni Terminelli.

Eletto anche un gruppo di comunicazione composto da Paolo Corallo, Peppone Ferrara e Danila Giardina.