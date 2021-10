Eletto il sindaco di Torretta, comune sciolto per mafia e tornato alle urne nella giornata di ieri. Il candidato sindaco eletto è Damiano Scalici, di professione architetto. Si è votato ieri in un turno unico. Torretta era l'unico comune palermitano andato al voto. Il candidato, libero professionista, era appoggiato dalla lista "Per Torretta".