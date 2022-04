Forello: "La destra si scioglie, Italia Viva sostenga Ferrandelli", la risposta: "Appoggiamo Lagalla"

“Mancano poche settimane alle elezioni comunali e la destra siciliana si scioglie come neve al sole: la decisione di Giorgia Meloni di schierare Fratelli d’Italia a sostegno di Roberto Lagalla fa esplodere il campo dei sovranisti". Lo dichiara Ugo Forello, esponente del gruppo Oso, candidato nella lista +Europa e Azione per Ferrandelli sindaco.

Forello: "Italia Viva sostenga Ferrandelli"

"E’ chiaro - dice Forello - che questa destra non solo non è adatta a governare Palermo, ma sarebbe addirittura dannosa, perché trasformerebbe la nostra città nel campo di battaglia dove Fdi, Lega e Forza Italia si giocano la loro partita regionale e nazionale. Una partita che non ha evidentemente nulla a che vedere con il bene di Palermo. Quello che non mi è chiaro, invece, è cosa intende fare Davide Faraone e il gruppo degli amici di Italia Viva. Alla luce del lungo lavoro fatto insieme, dei valori che ci accomunano a livello locale e della stessa visione che abbiamo per Palermo, auspichiamo che Italia Viva decida di allearsi con le nostre liste per sostenere Fabrizio Ferrandelli che rappresenta una reale e leale alternativa a sovranisti, populisti e consorterie di ogni genere che in questi anni hanno portato la nostra città allo stato comatoso che è sotto gli occhi di tutti. Sostenendo Ferrandelli, Italia Viva farebbe l’interesse dei cittadini e potrebbe assumere un ruolo centrale nel cambiamento della città”.

Italia Viva risponde: "Appoggiamo Lagalla"

Forello chiama, Italia Viva risponde subito. Lo fa per voce di Filippo Tripoli, sindaco di Bagheria e appunto responsabile regionale Enti Locali di Italia Viva Sicilia. “Lagalla - dice in una nota - è un amico, una persona con cui abbiamo collaborato positivamente e che siamo certi farà bene il sindaco di Palermo. Lo sosterremo perché rappresenta un punto di incontro e non di scontro, lo sosterremo perché potrà mettere in campo competenza e serietà. Scegliamo la linea della trasparenza e dell’interesse dei palermitani, abbiamo formato una lista civica a sostegno di Lagalla. Ci sono casi in cui c’è un candidato a sindaco di qualità che potrà fare un buon lavoro per la nostra città e allora questo prevale rispetto ad altre considerazioni.”