Settore faunistico venatorio, Visita (Dc nuova): "Comparto abbandonato, occorre organo che lo regolamenti"

“Regolamentare il settore faunistico venatorio che in Sicilia è abbandonato dalle Istituzioni. Potenzialmente potrebbe essere una risorsa per la nostra terra ma, con il disinteresse generale, è portatore di gravissime criticità nel tessuto socio agricolo”. Lo dichiara Alessio Visita, candidato della DC Nuova al Consiglio comunale di Palermo. “Tante le criticità che attanagliano il settore. La prima riguarda gli uffici che non sono mai stati gestiti secondo le disposizioni di legge ma si tratta di Unità dei Servizi Territoriali Provinciali del Dipartimento Sviluppo Rurale e non, come vuole la norma, nel Dipartimento Agricoltura. Ne consegue continua Visita - che c’è poca chiarezza e una sovrapposizione di ruoli e competenze tra il Servizio 3 di Palermo (che coordina le RR.FF.VV. di ciascuna provincia) e il Servizio Territoriale Provinciale dello Sviluppo Rurale”.

“Altra criticità riguarda la totale assenza di gestione dei territori perché non sono mai stati attivati i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, che sono le Unità Territoriali nate nel 1992 con la Legge 157/92, la legge quadro del settore. Così le competenze si dividono tra più soggetti con la conseguenza di sovrapposizioni normative, regolamentari e anche attuative. Ne consegue – spiega - un’eccessiva ed incontrollata presenza di cinghiali, il diffuso bracconaggio, l’assenza di controlli; i calendari venatori approntati su basi empiriche ed approssimative; caos che soprassiede alla gestione del contenzioso venatorio con ineludibile danno erariale”. “Ecco perché occorre che ci sia un organo che riordini l’intero settore faunistico venatorio in Sicilia e questa funzione la può e deve assolvere la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti che – continua Visita - nasce proprio con questo obiettivo, convinta come è che la fauna selvatica sia una risorsa la quale, se correttamente gestita, può produrre progettualità, sviluppo e lavoro. La C.S.U. può essere in grado di districarsi all’interno di una materia complessa e dalle tante immense competenze che ad essa spettano, e così gestire il settore intervenendo anche per far rispettare le regole”.