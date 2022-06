Elezioni comunali a San Cipirello, Vito Cannella è il nuovo sindaco

Vito Cannella è il nuovo sindaco di San Cipirello. Sostenuto dalla lista Noi San Cipirello, Cannella si è aggiudicato le elezioni comunali con 1.779 voti (63,54%). Vincenza Lupo, candidata di Per San Cipirello obiettivo bene comune, si è fermata a 1.021 preferenze (36,46%). Il comune è tornato al voto, domenica 12 giugno 2022, dopo l'annullamento della tornata del 10 ottobre 2021 (affluenza sotto il quorum del 50% più uno). Stavolta si sono recati ai seggi 2.910 elettori pari al 58,94% degli aventi diritto.

"Sono emozionato per questa elezione. Abbiamo creduto in questo progetto, avrei voluto stringere la mano al capo dell'opposizione perché l'opposizione è un elemento importante per far funzionare meglio un consiglio comunale. Un Consiglio senza la dialettica diventa scialbo. Ho addosso tanta responsabilità", ha detto il sindaco appena eletto dopo la proclamazione.