Elezioni, Salvo Alotta candidato al consiglio comunale: "Palermo potrà tornare a essere una città normale"

Emergenza rifiuti, ponte Corleone, viabilità, decoro. Sono questi alcuni dei temi al centro della campagna elettorale di Salvo Alotta, candidato alle prossime elezioni per il consiglio comunale. "Palermo non potrà diventare una città modello neppure con superman alla guida ma potrà tornare ad essere una città normale e per questo sto lavorando".

Una campagna senza colore politico che, al passo coi tempi, si sta svolgendo anche sul web con video, post, interazioni, sondaggi. "Sto chiedendo ai palermitani di cosa ha bisogno questa città – spiega Alotta – perché è con loro che la politica deve ripartire: ascoltare le istanze del territorio, i bisogni dei nostri quartieri, senza idee calate dall’alto che poi restano solo sulla carta. Il mio partito è la città perché è la città che deve tornare al centro del dibattito.”

Tante le proposte: dall’incremento della differenziata con sconti sulla Tari a seri interventi sul ponte Corleone, da una viabilità realmente a misura di cittadino a una cura del decoro che parta dalle periferie. “Idee che fanno parte del mio programma e che proverò a realizzare con il contributo di chi ha voglia di mettersi in gioco, perché Palermo merita di meglio e per le quali, insieme alla squadra che sostiene la mia candidatura, mi chiedo in maniera retorica: ma perché non è stato fatto?”