Salvini, messaggio agli alleati per le Comunali: "Senza accordo a Palermo faremo le primarie"

"A Palermo vedo che fioccano i candidati del centrodestra: dal momento che siamo destinati a vincere le elezioni, se il centrodestra non si metterà d'accordo saremo noi a proporre e a organizzare le primarie in modo tale che i siano cittadini a scegliere il rappresentante della coalizione". A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in remoto al seminario 'Fondi Ue: una sfida per il Sud' del capoluogo siciliano.

Salvini ha aggiunto: "Dal 17 dicembre avrò appuntamenti mensili a Palermo e accompagnerò la campagna elettorale palermitana e la vittoria nella regione Sicilia. Noi vinceremo le politiche e governeremo il Paese, e avremo bisogno di competenze".