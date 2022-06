Salvini a Mondello per presentare le liste: "Appuntamento aperto a tutti"

Tappa a Palermo lunedì prossimo per Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà in città per presentare le liste del Consiglio comunale e di circoscrizione di Prima l'Italia, il nuovo soggetto civico lanciato in Sicilia, in vista delle amministrative del 12 giugno. A darne notizia è il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda.

"La presentazione avverrà alle Terrazze di Mondello e sara aperta a tutti - spiega -. Per le comunali del 12 giugno abbiamo una squadra forte e le idee ben chiare su come recuperare i disastri fatti dal centrosinistra in città. Bisognerà sbracciarsi ma riusciremo a restituire dignità a Palermo e ai palermitani".