Primi rifiuti vicino agli alberi della rosa dei venti, Lagalla: "Sarebbero bastati dei cestini"

Già al centro di polemiche nelle scorse settimane, la rosa dei venti di via Emerico Amari torna al centro del dibattito dopo un post su Facebook che s'infila nell'infuocata campagna elettorale. "Primi segni di ordinario degrado nel punto in cui i crocieristi accedono alla città. Al di là della discutibile estetica di ciò che è attorno alla rosa dei venti, le aiuole si stanno riempendo di rifiuti, bottiglie e fazzoletti di carta. Sarebbe bastato qualche cestino. E che sia svuotato regolarmente", scrive il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, postando sui social delle foto della porta di ingresso in città di Via Emerico Amari.