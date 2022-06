VIDEO | Lagalla sindaco, le opinioni in giro per Palermo: "Farà bene", "Chiu scuru i mezzanotti un po' fari"

Siamo stati in centro per carpire il pensiero dei cittadini dopo l'esito delle elezioni. Se in tanti mostrano dubbi sulla tanto discussa questione morale, molti altri manifestano stima per il lavoro dell'ex rettore. "Troverà una città difficile da amministrare ma sarà in grado di farlo", "Il peggio che possa succedere è che non cambi nulla"