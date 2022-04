Rita Pizzo primo candidato sindaco donna a Belmonte: "Io in campo per dare un’alternativa agli elettori"

Per la prima volta nella storia politica di Belmonte Mezzagno una donna è candidata a sindaco: si tratta di Rita Pizzo della Lega, consigliera comunale più votata alle Amministrative del 2017, che sfiderà il coordinatore cittadino del Pd Maurizio Milone.

"Amici, conoscenti, cittadini, parti sociali, forze politiche, ma soprattutto i componenti del direttivo di partito di cui faccio parte me lo hanno chiesto a gran voce - ha scritto -. La risposta non poteva che essere: 'Ci sono come sempre e più di sempre'. E' un onore e un dovere, pertanto, non posso tirarmi indietro. Accompagnerò i candidati e tutti coloro che condividono con me l’amore per questo paese ancor prima che per la politica, mettendo a disposizione la mia esperienza, favorendo sinergia, condivisione e pace all’interno della nostra comunità. Lavorerò al fianco di tutti, collocando al primo posto gli ultimi".

Pizzo ha precisato che non si candida "contro Maurizio Milone", perché "non è tempo di scontri ma di cooperare per il bene comune". "Scendo in campo - ha aggiunto - per dare un’alternativa agli elettori belmontesi i quali, il prossimo 12 giugno, sceglieranno democraticamente chi dovrà guidare il nostro paese per i prossimi 5 anni. Nel caso in cui dovessi perdere questa competizione elettorale, il mio impegno sarà quello di collaborare con la nuova amministrazione affinché si possano raggiungere obiettivi che volgano a risollevare le sorti della nostra bella cittadina. Che sia una campagna elettorale dai toni bassi - ha concluso la neo candidata - concentrata sui programmi e sui progetti per consentire, quanto prima, di uscire dall’attuale condizione di stallo politico-amministrativo".