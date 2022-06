Amministrative, Rita Barbera incontra la cittadinanza a piazzetta Bagnasco

Domani, venerdì 3 giugno alle ore 18.30, in piazzetta Bagnasco il candidato sindaco Rita Barbera incontrerà le cittadine e i cittadini palermitani. Sarà intervistata da Roberto Greco e sarà possibile per i partecipanti rivolgere domande alla candidata sia tramite un modulo disponibile sul luogo dell’incontro sia, fino alle ore 16.30 di domani, attraverso l’invio delle domande all’indirizzo mail info@ritabarbera.it. L’evento sarà diffuso anche tramite una diretta Facebook dalle pagine della candidata e delle liste collegate.

"Si tratterà - si legge in una nota - di un’occasione per conoscere meglio il programma elettorale, realizzato in maniera partecipata, di Rita Barbera e delle due liste a lei collegate, 'Rita Barbera Sindaca' e 'Potere al Popolo!'".