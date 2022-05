VIDEO | Dalle case sfitte per i poveri alle donne al potere, Barbera e il sogno rosa: "Serve un vero cambiamento"

L'ex direttrice di Ucciardone e Pagliarelli, candidato sindaco sostenuta da due liste sganciate dai partiti, lancia l'idea del bilancio di genere e dei parcheggi gratis sotto casa per le neo mamme. No al voto utile: "E' la cosa più stupida che si possa fare". L'ipotesi ballottaggio? "Penso di lasciare liberi i miei sostenitori"

Rita Barbera porta il punto di vista femminile dentro una campagna elettorale che nelle ultime settimane si è inasprita: dall'idea di introdurre al Comune il bilancio di genere fino ai parcheggi gratis sotto casa riservati per i primi 18 mesi alle donne che partoriscono. "A Palermo se devi uscire con due bambini in passeggino è un'impresa, figuriamoci se devi posteggiare", afferma l'ex direttrice del carcere Ucciardone e del Pagliarelli, sostenuta nella corsa a sindaco da due liste sganciate dai partiti: quella che porta il suo nome e quella di Potere al Popolo, animata da Toni Pellicane, storico leader dei senza casa.

Proprio l'attenzione ai poveri e ai senza tetto è un altro dei temi entrati nell'agenda politica di Barbera, con la proposta di "rilevare gli immobili sfitti dei privati, con parametri di edilizia popolare, e mettere il Comune come garante degli inquilini" per dare risposta all'emergenza casa. "Un fenomeno preoccupante che riguarda in città oltre 3 mila famiglie". Così Barbera durante la terza diretta Facebook che PalermoToday ha calendarizzato con i candidati alla poltrona di primo cittadino.

Donna con idee politiche di sinistra, Barbera si è tenuta distante dai partiti ed è scesa in campo da sola. Una scelta voluta, ponderata, di cui non si è affatto pentita. Anzi. "Ho assunto una posizione di equidistanza dai classici schemi di centrodestra e centrosinistra - spiega - per convincere l'elettorato deluso dai partiti e dalla politica a recarsi alle urne. Si tratta di tanti cittadini, che vorrebbero il cambiamento". Da qui l'appello al voto libero, stampato nei suoi manifesti, in contrapposizione al voto utile, che significa "confermare chi non ha saputo governare" anziché "dare una chance, anche a costo di sbagliare, al 'nuovo'". Il voto utile è per Barbera "il più stupido dei voti perché significa rinunciare al cambiamento vero: quello che Palermo attende da tanti, troppi, anni e che non si è del tutto concretizzato".

Sul fronte della cultura antimafiosa, ad esempio. "Vero è che non ci sono più i morti, ma dire che Palermo è libera dalla mafia è un azzardo" sostiene Barbera in contrapposizione alla narrazione del sindaco Leoluca Orlando. "Che però - aggiunge - ha fatto molto in tema di diritti della persona, pur avendo commesso un grande errore: pensare che un uomo solo al comando possa risolvere i problemi di una città".

Il dopo-Orlando è una corsa a sei dove certi avversari sono dei colossi. Innanzitutto da un punto di vista economico. "Stiamo affrontando questa campagna elettorale con pochi fondi. Compensiamo un po' con i social, un po' con le donazioni di candidati e sostenitori. La mia è una candidatura anomala, ma sono fiduciosa". L'ipotesi ballottaggio? "Non voterei mai per il centrodestra, che al suo interno ha partiti come la Lega, però - conclude Barbera - non sono neanche di dare un appoggio al centrosinistra, se eventualmente Miceli dovesse arrivare al ballottaggio. Penso di lasciare liberi di decidere i miei sostenitori".