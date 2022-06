Elezioni comunali 2022, tutti i consiglieri eletti nelle circoscrizioni di Palermo

A tre giorni dall'inizio dello spoglio ecco tutti i consiglieri eletti nelle otto circoscrizioni di Palermo sulla base dei dati pubblicati sul sito del Comune (e ancora ufficiosi) relativi ai voti di lista e delle preferenze individuali. Si segnala un basso numero di donne elette, 7 su 80. Di queste, due sono state elette in quanto candidate alla presidenza e risultate seconde (Rosaria Vitale alla terza e Nella Maniaci alla quarta), 4 sono state elette in liste del centrosinistra (Emanuela Lo Nardo alla seconda, Simona Di Gesù alla quinta, Maria Albanese e Giuseppina Chinnici alla terza) ed una in una lista di centrodestra (Teresa Monforte alla quarta). In due circoscrizione non c'è alcuna donna nel Consiglio (la prima e la settima).

Di seguito per ogni circoscrizione tutti i consiglieri eletti: