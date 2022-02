Corsa a sindaco, Faraone nella sede Rap: "Servono holding e impianti moderni"

Il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ha incontrato, accompagnato dai consiglieri comunali di Iv, l'amministratore unico della Rap Girolamo Caruso. Al centro del colloquio l'emergenza rifiuti in città e le possibili soluzioni da intraprendere per rendere la città pulita. Caruso ha fatto il punto sulla situazione dell'azienda e sui progetti su cui Rap sta puntando anche nell'ambito del Pnrr e del Pon Metro.

"Per i palermitani - ha detto Faraone - le problematiche più urgenti sono la pulizia della città, le buche per strada e i marciapiedi. Il tema dei rifiuti, insieme a quello del caro bollette, sono le urgenze che abbiamo di fronte. Siamo indietro di decenni rispetto a città metropolitane del Nord che hanno da tempo sperimentato percorsi virtuosi sul trattamento dei rifiuti. Per questo penso - ha concluso - che occorra una svolta, che parta dalla creazione di una holding e che finalmente punti sugli impianti di termocombustione di ultima generazione per trasformare i rifiuti in energia così da consentire un taglio netto delle bollette elettriche".