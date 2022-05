Lagalla contro Orlando: "Su rifiuti, bare insepolte e Festino la sua amministrazione ha tirato i remi in barca"

"Palermo delenda est. Accadono fatti strani a Palazzo delle Aquile. E' come se, in piena coscienza, l'attuale amministrazione comunale abbia tirato i remi in barca, lasciando la città alla deriva in un mare disseminato di mine. Pronte a esplodere ad orologeria. A cosa mi riferisco? Tre questioni: rifiuti, bare e Festino".

Così in un post su Facebook Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra e dei renziani, che attacca l'amministrazione Orlando: "I quartieri di Borgo Nuovo e Cep, che si trovano proprio sotto Bellolampo, sono invasi da un lezzo terrificante proveniente dalla discarica. Stracolma. Oltre il dovuto, al punto da dover accumulare i rifiuti sui piazzali 180 mila tonnellate. Insensato. Poi, il cimitero dei Rotoli. Nelle ultime settimane le bare si stanno drammaticamente accumulando. Sempre di più. L'una sull'altra. Insensato. Infine, il Festino in onore di Santa Rosalia. Nessuno sta muovendo un dito per organizzare come si deve l'evento di quest'anno. Insensato".

"A fare detonare queste mine - rimarca Lagalla - la drammatica situazione finanziaria del Comune. Insomma, l'immagine è chiara. Devastante nella sua illogicità. L'epilogo di una stagione di fallimenti. Ne prendo atto e dico alla città: a differenza loro le sfide, anche quelle più complicate, non ci spaventano. Siamo persone serie e concrete. Ci prenderemo cura di Palermo con amore e dedizione. La ricostruiremo dalle macerie. Abbiamo l'etica, le idee e le competenze per farlo".