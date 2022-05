Renzi sconfessa l'accordo di Italia Viva con Lagalla: "Non lo appoggiamo e se vincerà saremo all'opposizione"

Matteo Renzi prova a tirare fuori Italia Viva dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla, creando non poche difficoltà ai dirigenti palermitani del partito: i primi a convergere sull'ex rettore dopo il passo di lato di Davide Faraone.

"Su Palermo - ha detto ieri Renzi da Genova - a differenza di quello che volevano fare gli esponenti locali di Italia Viva, non appoggiamo la coalizione di centrodestra di Lagalla, nel modo più categorico. E se Lagalla vincerà, noi saremo all'opposizione".

Nessun commento fra gli esponenti palermitani di Italia Viva, che ha scelto la lista Lavoriamo per Palermo di Lagalla per collocare i suoi candidati al Consiglio comunale: da Dario Chinnici a Francesco Bertolino, passando per Carlo di Pisa e Salvo Alotta (per citarne alcuni).

Da sinistra arriva invece la bordata di Giusto Catania: "Evidentemente - ha affermato l'assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania, candidato nella lista Sinistra civica ecologista - l'imbarazzo per il sostegno a Lagalla è cosi plateale che perfino i suoi sostenitori negano di supportare il candidato voluto da Cuffaro e Dell'Utri. Solo così si possono interpretare le parole di Matteo Renzi che nega perfino le scelte del suo partito e dei suoi uomini a Palermo".

"Tuttavia - ha concluso Catania - la posizione di Renzi non mi pare una grande novità: Italia viva, fin dalla sua nascita, gioca sempre con due mazzi di carte. Partecipa alle coalizioni e poi si comporta da voltagabbana. Lo ha già fatto con Orlando".