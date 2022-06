Ai Quattro Canti spuntano i manifesti elettorali dei candidati di Miceli, Trizzino (Azione): "Offesa al buongusto"

I manifesti con i volti di Debora Drago e Francesco Pantaleone, candidati al consiglio comunale della lista Progetto Palermo, sono stati affissi sui Quattro Canti, in piazza Vigliena, nel cuore di Palermo. “Questo è davvero troppo! Utilizzare i monumenti cittadini per affiggere manifesti elettorali è un’offesa al buongusto ed al buonsenso. Chiedo al candidato sindaco dell’area progressista Franco Miceli, se è al corrente che due candidati di una lista a suo sostegno, utilizzino le finestre dei Quattro Canti per la propria campagna elettorale.” Lo scrive sui suoi social Giorgio Trizzino, deputato di Azione, in merito alla campagna elettorale per le prossime amministrative del 12 giugno a Palermo.

“Miceli da presidente dell’Ordine degli Architetti dovrebbe essere il primo a condannare l’accaduto! E non ci venga a raccontare che quel palazzo appartiene a privati e quindi tutto è consentito. Dobbiamo attenderci forse che anche le finestre del Teatro Massimo verranno utilizzate nei prossimi giorni per l’affissione di manifesti elettorali? Miceli sia franco e ci spieghi come possa accettare e consentire un simile sfregio".