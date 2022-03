Comunali, Musumeci indica la data del primo turno: "Elezioni entro la seconda o terza domenica di maggio"

La data esatta non c'è ancora, il mese sì: per il presidente della Regione, Nello Musumeci, le prossime elezioni amministrative dovrebbero tenersi entro il mese di maggio.

"Penso di potere fissare le date delle elezioni amministrative la seconda o terza domenica di maggio. In ogni caso, bisogna evitare che il ballottaggio possa andare oltre la metà di giugno", ha detto Musumeci a margine di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans che, di fatto, dà il via alla campagna elettorale.

In base all'articolo 8 del decreto del presidente della Regione numero 3 del 1960, "la data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta, con decreto dell'assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione".