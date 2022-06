Elezioni comunali a Prizzi, Antonina Comparetto eletta sindaco: è la prima volta per una donna

Storica affermazione a Prizzi alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022. Per la prima volta nella storia, una donna guiderà il Comune. Ad aggiudicarsi la tornata è stata infatti Antonina Comparetto, detta Antonella. La candidata di Un progetto per Prizzi, insegnante, si è imposta nettamente sugli sfidanti Salvatore Buccellato, della lista Liberamente, e Giuseppe Cannella, di Uniti e liberi per Prizzi. Sono stati 1.756 gli elettori che hanno votato per Comparetto, il 60,51%, mentre Buccellato ha avuto 860 voti (29,64%) e Cannella si è fermato a 286 (9,85%). Sono stati 2.972 i cittadini recatisi alle urne ovvero il 69,08% degli aventi diritto.

La lista Un progetto per Prizzi-Comparetto sindaco, con un post su Facebook ha ringraziato "tutta la cittadinanza per la grandissima fiducia dimostrata giorno 12 giugno 2022 e che ha permesso l’elezione del nostro candidato sindaco Antonella Comparetto". E ha aggiunto: "Consapevoli delle enormi responsabilità che questo alto incarico comporta siamo pronti di conseguenza a mettere in campo le nostre energie, la nostra passione, la nostra esperienza a servizio di tutti i cittadini e per il bene del nostro amato paese, avvalendoci del prezioso aiuto che voi cittadini vorrete darci".