Comunali, D'Alì (Palermo merita di più): "Salvini vuole le primarie? Sono una str..."

"Le primarie sono una stronzata". Non usa mezzi termini il leader e fondatore di #palermomeritadipiu, Eusebio Dalì in replica alle dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, secondo cui primarie sono l’unica strada per il centrodestra unito per le amministrative.

"Ci si segga attorno ad un tavolo si parta dalla cosa da fare (e non da chi piazzare) - dice Dalì - e si scelga la persona più adatta per competenza, storia e sensibilità politica".