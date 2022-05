Rita Barbera lancia la lista di Potere al popolo: "Il Palazzo si occupi degli ultimi e dei senza tetto"

Si è tenuta ieri in piazza Lolli la presentazione ufficiale della lista di Potere al popolo che sostiene la candidatura a sindaco di Rita Barbera. Prende il via per Potere al Popolo una nuova stagione. Dopo la scelta di partecipare direttamente alle prossime elezioni amministrative, è stato da poco aperto lo sportello che si occuperà della lotta contro il lavoro nero e grigio che vede lo sfruttamento di moltissimi giovani, e non, nei confronti dei quali è utilizzato il ricatto del licenziamento.

Di fronte alla sala piena Tony Pellicane, capolista assieme a Francesca Schìrripa della lista, ha dichiarato: "Le mie esperienze pregresse sono note a tutti. Abbiamo sfatato il luogo comune che non sarebbe stato possibile utilizzare i beni confiscati alla mafia per risolvere, in parte, l’emergenza abitativa e che invece è diventata una strada percorribile. Oggi abbiamo deciso di appoggiare, con la nostra lista, la candidatura a sindaco di Rita Barbera perché abbiamo valori comuni e perché è più che mai necessario portare nel Palazzo le istanze degli ultimi, dei più fragili, di quella fascia di popolazione palermitana che non ha una casa e quindi un futuro né per sé né per i propri figli. Francesca Schìrripa è, con me, capolista e il nostro impegno è anche quello di far crescere nelle nuove generazioni la voglia di fare politica, una politica sana che miri al bene delle cittadine e dei cittadini e non sia complice e vittima dei giochi politici asserviti al clientelismo e al malaffare. Agli elettori oggi è data una chance: quella di votarci perché assieme possiamo farcela".

"Oggi sia qua, insieme - ha dichiarato Rita Barbera che ha partecipato alla presentazione - perchè coerenza di intenti, libertà di pensiero e distanza dai partiti sono stati e sono le caratteristiche della mia scelta. Avrei potuto scegliere strade più comode accettando le lusinghe dei partiti di centrosinistra ma esiste la possibilità di cambiamento e noi, tutti assieme, lo rappresentiamo. Siamo un valore incontestabile per la città e dobbiamo lottare assieme fino alla fine perché succeda anche a Palermo quello che è ritenuto impossibile, costruire una città a misura delle palermitane e dei palermitani senza escludere o dimenticare nessuno".