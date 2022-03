Ferrandelli presenta la lista di +Europa e Azione: "Né destra né sinistra, siamo con la città"

"Siamo in campo senza se e senza ma, e siamo in campo a seguito di un progetto chiaro per Palermo. Né con la destra, né con la sinistra: la mia non è una candidatura solitaria, io corro con la città. C’è ancora un imbarazzante balletto tra totonomi senza avere un progetto per Palermo. Questo è il motivo che ci ha spinto a rompere gli indugi". Lo ha detto il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Più Europa e Azione, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima delle due liste che sosterranno la sua corsa a Palazzo delle Aquile.

"Abbiamo grande consapevolezza - ha aggiunto - è una candidatura che rompe gli schemi e rappresenta speranza per i palermitani, noi stiamo girando per i quartieri e abbiamo percezione che i palermitani hanno compreso l’imbarazzo di quello che sta accadendo sulla propria testa e come i partiti politici stiano giocando alle primarie per decidere il presidente della Regione”.

Sugli altri candidati Ferrandelli ha sottolineato che si tratta di "nomi tutti eccellenti, che rispettiamo. Quello che non rispettiamo è lo spettacolo che le forze politiche hanno messo in campo". Mentre all'appello lanciato da Lagalla, il candidato di +Europa e Azione ha risposto con una chiusura netta: "Per quanto mi riguarda non è un interlocutore, è ancora un esponente di una Giunta sovranista. E' ai giovani che ci rivolgiamo, perché non accettiamo più che le politiche giovanili siano delegate a chi ha qualche anno di troppo. Vedo in giro candidature autorevolissime, ma posso chiedere dove sono stati tutti loro per la mia città? Perché io c'ero. E non li ho visti".