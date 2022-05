VIDEO | In mille alla presentazione della lista della Dc nuova, Cuffaro: "Un sogno che si realizza, non rimango detenuto a vita"

Bagno di folla al Politeama Multisala per l'ex presidente della Regione: "Accetto la canea mediatica ma vi siete accorti della mia amicizia con Lagalla con qualche ventennio di ritardo, non si farebbe mai condizionare da me.. Falcone? Eroe di tutti". L'urlo dell'ex rettore: "Chiunque mi chieda qualcosa che abbia a che fare con la mafia sarà messo alla porta a calci nel c...".