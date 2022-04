Al Teatro Jolly la presentazione della candidatura di Aurora Ferreri (Pd)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo anni passati all’estero, ho deciso di mettere la mia storia e la mia passione al servizio di questa città, per renderla un luogo in cui tornare e non solo da cui andare via. Per costruire una Palermo sostenibile, efficiente, che riscopre il valore della partecipazione e che tutela i diritti delle donne e delle famiglie". Parole di Aurora Ferreri, operatrice turistica, componente della direzione regionale del Partito democratico in Sicilia e responsabile provinciale Diritti e Pari opportunità del Pd Palermo, che annuncia così la propria candidatura per le prossime elezioni amministrative del capoluogo siciliano.

"La mia candidatura – continua Ferreri - vuole rappresentare un’alternativa alla rassegnazione di chi dice che a Palermo le cose non possono cambiare, contrapponendo la forza di chi si impegna quotidianamente nel territorio e vuole una Palermo migliore, tenendo sempre a mente il nostro 'diritto alla città', nel rispetto delle esigenze delle cittadine e dei cittadini”.

Aurora Ferreri aprirà la propria campagna elettorale con Luca Tumminia - anche lui candidato per il Partito Democratico e Presidente dell’associazione Artigianando e protagonista delle fiere artigianali che hanno animato la città in questi anni - il 14 Aprile alle 18.30 al teatro Jolly, dove interverrà il candidato sindaco Franco Miceli.