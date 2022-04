VIDEO | La corsa a sindaco di Ferrandelli sulle note dei Maneskin: "Zitti e buoni gli altri, nessuno mi tiri la giacchetta"

Il leader di +Europa e Azione in conferenza stampa a piazza Pretoria si dice "pronto a governare". "Conosco la città come le mie tasche". Sulla bocciatura del raddoppio Irpef: "Orlando è responsabile di avere compromesso i conti del Comune". E sugli altri candidati: "Ma chi sono? Non leggo programmi"