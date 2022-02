Possibile Palermo: "Unità a sinistra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Possibile Palermo ha fin dall'inizio aderito a Sinistra Civica Ecologista, condividendone il progetto che vede l'unione di tutte le forze della sinistra per le prossime amministrative. Il progetto è inclusivo e mi auguro che le altre realtà di sinistra vi si possano riconoscere; siamo persone con storie, percorsi e impegni sul territorio troppo simili e troppo connessi per andare separati. Le maggiori forze del fantomatico"centrosinistra" dovrebbero chiarirsi al loro interno, a livello locale e nazionale; noi a sinistra ci siamo sempre stati e ci staremo per sempre. Parlare di allargamenti a destra sembra quantomeno ridicolo; quando la sinistra fa la sinistra, vince. Le primarie sono un mezzo, non l'unico; che non diventino un primo turno elettorale.