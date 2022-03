Popolo della Famiglia, Italexit e Siciliani Liberi assieme alle Comunali: Ciro Lomonte è il candidato sindaco

Popolo della Famiglia, Italexit e Siciliani Liberi assieme alle Comunali: i tre gruppi politici presenteranno una lista a sostegno della candidatura a sindaco di Ciro Lomonte". Ne dà notizia Carmelo Catalano, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, che racconta: "Non è stato difficile trovare dei punti in comune con il partito di Gianluigi Paragone, inoltre ci siamo trovati in sintonia con i Siciliani Liberi di Ciro Lomonte". L'indipendentista era sceso in campo anche nel 2017.

"Abbiamo accettato con entusiasmo - peosegue Catalano (nella foto in allegato) - la proposta di Lomonte: sarà lui il nostro candidato sindaco. Può sembrare un'impresa improba ma non è certo la determinazione che ci manca: sentiamo forte il grido di sdegno di questa cittadinanza circa le politiche attuate finora e vogliamo provare a soccorrerla. Con Ciro Lomonte e Vittoria Di Bella, coordinatrice di Italexit, stiamo preparando una squadra motivata ed agguerrita che darà grandi soddisfazioni a noi e ai palermitani che ci daranno la loro fiducia. Siamo certi che la nostra proposta sia valida e ce lo dimostra l'affetto di tante persone che in questi giorni hanno plaudito a questa alleanza".

"Vogliamo riportare le famiglie siciliane al centro dell'agenda politica, perché riteniamo sia indispensabile, dopo questi anni di declino urbano e sociale, frutto di una miope politica di interessi e prebende, ripartire dall'unità fondamentale della nostra società: le famiglie. Solo affrontando i problemi di ogni giorno si può far crescere una società. Invitiamo tutti i palermitani di buona volontà a supportarci con i loro suggerimenti, le loro proposte ed il loro aiuto", conclude Catalano.