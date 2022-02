"Primarie is on the table", la sfida tra politici di centrosinistra ai fornelli per riaprire Moltivolti

Primarie is on the table: è questo il nome della kermesse politico-culinaria in programma giovedì 10 febbraio a partire dalle 20 alle Terrazze del Sole in via Vittorio Emanuele 291. Il nodo delle primarie, piatto caldo delle imminenti elezioni amministrative a Palermo, sarà discusso dagli esponenti di punta della coalizione di sinistra ai fornelli, ad alternare la spiegazione delle proprie creazioni in tema e di programmi e prospettive per le amministrative. Ci sarà anche la coppia formata da Giampiero Trizzino e Giorgio Ciaccio, rispettivamente deputato ed ex deputato regionale del Movimento 5 Stelle, nella “brigata di cucina” che interpreterà in chiave politica il tradizionale appuntamento della sfida culinaria organizzata da Moltivolti. Proprio agli operatori del ristorante multietnico di Ballarò, la cui sede è stata pesantemente danneggiata da un incendio nella notte del 29 gennaio, sarà devoluto parte del ricavato della serata, per una pronta ripresa delle attività lavorative e sociali.

Primarie sul tavolo, ma non oltre, per Trizzino, che ribadisce la propria contrarietà al metodo per la scelta del candidato sindaco alle elezioni di maggio: “La via maestra - dice il deputato pentastellato - è quella della ricerca di una soluzione condivisa che converga su un candidato o una candidata che goda del sostegno convinto di tutti e che dia compattezza e unità alla comune proposta politica”. Assieme a Giampiero Trizzino e Giorgio Ciaccio si alterneranno ai fornelli Mariangela Di Gangi con Valentina Chinnici in rappresentanza dei movimenti civici, Antonello Cracolici e Cleo Li Calzi sotto le bandiere del Pd, Fausto Melluso e Giusto Catania per Sinistra Comune. A ciascuna coppia il compito di pensare e realizzare un piatto che dia immagine e sostanza alle idee e ai programmi da offrire ai commensali della politica. Fra primizie e… primarie, attorno alle quali il dibattito tra le forze politiche è più che mai aperto, la serata sarà presentata da Stefano Piazza, partecipare costa 20 euro e occorre prenotare al telefono dopo le 16 allo 091323261, via whatsapp al 3703036507 oppure collegandosi all’indirizoo web www.leterrazzedelsole.it/primarie-is-on-the-table.