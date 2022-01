Politica, Ficarra e Aiello (Udc): "Ippolito Russo politico esperto e di spessore, candidato al consiglio comunale con l'Udc a Palermo 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Costituire un polo di riferimento in seno alla coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative in programma a Palermo nel 2022, contribuire con impegno, spirito di servizio e passione al rilancio trasversale del capoluogo siciliano che versa attualmente in uno stato di incuria e dissesto sul piano sociale, economico ed infrastrutturale. Questo l'obiettivo perseguito da stati generali ed esponenti dell'Udc Sicilia che lavorano alacremente sul territorio al fine di coglierne esigenze ed impellenze, interfacciandosi quotidianamente con i cittadini e facendosi portavoce delle loro istanze nelle opportune sedi istituzionali. Background umano e politico di assoluto livello, professionalità e competenza, integrità morale e spessore etico, un amore incondizionato per la propria terra. Questi i tratti caratterizzanti dei profili che il movimento centrista sta individuando al fine di comporre la lista unica che, con il proprio simbolo, si presenterà alle prossima tornata elettorale a Palermo. Emblematica in tal senso l'adesione al partito di Ippolito Russo, politico di lungo corso, esponente esperto e acuto che ha già brillantemente ricoperto numerosi incarichi in ambito istituzionale.

Nato a Palermo il 29 gennaio 1946, Russo ha iniziato il suo percorso politico nel 1994, già consigliere della Provincia di Palermo dal 2003 al 2008, componente della Commissione Viabilità, ha assunto nel medesimo periodo un incarico presso l'Unione Province Italiane. Assessore al Comune di Palermo nel 2008, il nuovo esponente centrista è stato anche membro del Cda della Società Consortile della Provincia regionale di Palermo dal 2009 al 2011.

Il coordinatore cittadino dell'Udc a Palermo, Andrea Aiello esterna la sua soddisfazione per l'ennesima adesione di prestigio in seno al progetto politico del partito ed annuncia la candidatura di Ippolito Russo al Consiglio comunale alle prossime amministrative di Palermo 2022. "La retorica, il populismo, i proclami roboanti ma vuoti, le promesse non mantenute: la Giunta Orlando ha portato la nostra città al collasso con una gestione dissennata e palesemente inadeguata. Inutile elencare disservizi, carenze infrastrutturali, spaccati di degrado ed abbandono che spesso siamo costretti a vedere nelle aree periferiche di Palermo, i paradossi che inficiano la viabilità,l'inefficienza dei trasporti e di ogni comparto della Pubblica Amministrazione attuale. I palermitani sono stanchi, pretendono risposte sollecite e concrete alle loro istanze, senso civico, coscienza politica, competenza. Profili istituzionali con un background all'altezza del ruolo che occupano. Ippolito Russo è una garanzia assoluta, in termini di spessore umano e professionale, conoscenze, esperienza e capacità di gestione delle criticità. La sua adesione all'Udc conferisce ulteriore sostanza ed autorevolezza al percorso di crescita e consolidamento intrapreso dal partito sul nostro territorio. Siamo lieti di annunciare la candidatura di Ippolito Russo al Consiglio Comunale di Palermo nella lista dell'Udc in occasione delle prossime.elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo siciliano nel 2022".

Un sentito plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra,consigliere comunale in carica del partito a Sala delle Lapidi. "Ancora un tassello prezioso e di alto lignaggio che si incastona nel nostro mosaico. Ippolito Russo vanta un'esperienza ed una caratura tale in termini politici ed istituzionali che non credo serva spendere ulteriori parole. Per lui fanno fede i fatti, la capacità di trasporre le idee in azioni e di fornire risposte concrete alle esigenze di cittadini. Qualità che ha ampiamente dimostrato nell'ambito di un percorso politico intenso e prestigioso, caratterizzato da incarichi di rilievo e notevole peso specifico in sede istituzionale. Russo è un profilo che vanta esperienza, lungimiranza e conoscenza minuziosa dei problemi che avversano il territorio. Sono orgoglioso che abbia sposato il nostro progetto, condividendo incondizionatamente i principi democratici e liberali alla base del nostro programma politico. Solo con trasparenza, legalità, lavoro possiamo sperare di rimediare ai disastri perpetrati dal governo di centrosinistra, contribuendo fattivamente a costruire una Palermo diversa. Una città che ritrovi smalto, identità e fervore culturale - chiosa il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - sviluppo economico ed infrastrutturale, funzionalità nei servizi pubblici. Una Palermo che valorizzi le proprie risorse e in cui vigano rigorosamente criteri meritocratici, in cui professionalità, talento e competenza tornino a costituire un vero valore aggiunto". Contestualmente, l'Udc Sicilia annuncia la candidatura di Domenico Ferrara, detto Mirko, nato a Palermo l'11 agosto 1979, attualmente vigile del fuoco al consiglio della seconda circoscrizione del capoluogo siciliano.