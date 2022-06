Piccola accademia dei talenti incontra l’imprenditrice antimafia Valeria Grasso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Piccola Accademia dei talenti: arte e impegno sociale, “Portatori sani di unicità” hanno incontrato oggi pomeriggio Valeria Grasso, candidata al consiglio comunale per la lista Lavoriamo per Palermo. La coraggiosa imprenditrice che ha denunciato la mafia ha incitato i ragazzi a pretendere di essere ascoltati dalla politica: “Dovete essere voi giovani a portare un cambiamento - ha detto Grasso – informatevi prima di votare, cercate la storia dei candidati. Non fidatevi delle promesse e dei sorrisi, chiedete garanzie per il vostro futuro, fatevi ascoltare”.