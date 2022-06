Elezioni comunali a Piana degli Albanesi, Rosario Petta confermato sindaco

Piana degli Albanesi conferma il sindaco Rosario Petta. E' questo il risultato al termine delle elezioni comunali alle quali hanno preso parte 3.281 cittadini, con un'affluenza alle urne del 58,65%. Petta, candidato della lista Hora, ha ottenuto 1.510 voti (pari al 48,37%). Alle sue spalle Pasquale Pillitteri, candidato di Primavera Arbëreshe, con 1.013 preferenze (pari al 32,45%). Più staccato Alberto Petta, esponente di Oltre, che ha ottenuto 599 voti (pari al 19,19%).

"Essere eletto sindaco del proprio Comune penso sia una esperienza unica nella propria vita. Avere la possibilità, la fortuna e l'onore di essere rieletto è un evento di cui andare fieri nella vita", ha scritto Petta su Facebook. "Ringrazio le 1.510 persone che hanno scelto la lista 'Hora Rosario Petta Sindaco', l'apporto dei candidati al Consiglio comunale e dei due sssessori designati. Piana ha scelto la continuità amministrativa in maniera netta, riconoscendo e premiando il lavoro svolto e dando fiducia e sostegno ad una giovane squadra e ad un chiaro programma elettorale".

Petta non ha dimenticato gli avversari: "Ringrazio la lista Primavera Arbëreshe per la conduzione di una competizione elettorale intesa sul confronto e sul rispetto.

Saluto la lista Oltre per la partecipazione alla campagna elettorale".