Elezioni Comunali 2022, Rosario Petta ufficializza la sua ricandidatura a sindaco di Piana degli Albanesi 

Dopo quasi 5 anni da sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta ufficializza la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali. "Ho riflettuto a lungo, pur non avendo dubbi, e ho deciso con ponderatezza perché la nostra cittadinanza me lo ha chiesto, costantemente e con decisione. Oggi con emozione e consapevolezza comunico la scelta di accettare la candidatura a sindaco di Piana degli Albanesi", annuncia il primo cittadino.

Correrà con la lista civica "Hora Rosario Petta sindaco", composta da amministratori uscenti, rappresentanti della società civile legati al mondo del lavoro, dell’artigianato, dell’associazionismo, del sindacato, del volontariato, dei tecnici, della sanità e della scuola. "Ho scelto di farlo - continua Petta - perché voglio fortemente proseguire nel ridare vita e risultati godibili a Piana degli Albanesi, per i nostri concittadini che hanno scelto di supportarmi quotidianamente in questi 5 anni, perché dobbiamo continuare a lavorare insieme per il bene della nostra comunità. Dobbiamo farlo perché Piana merita di vedersi riconoscere il prestigio dovuto. Perché la via tracciata dalla mia Amministrazione può e deve essere ancor più ricca di grandi traguardi e puntuali propositi".

L'oibiettivo insomma è continuare a percorrere la strada tracciata per il risanamento di Piana. “Sento il dovere, oltre che l’onore, di ricandidarmi, perché è Piana a chiederlo. Insieme alla nostra cittadinanza abbiamo creato e concretizzato importanti e vitali obiettivi per la nostra comunità. Abbiamo ridato vita ai lavori pubblici e lustro alla viabilità e alle strutture pubbliche. Abbiamo rigenerato l'ambito dei servizi sociali creando e garantendo servizi che hanno dato nuova linfa alle politiche sociali. Abbiamo dato una svolta epocale nel settore del personale stabilizzando finalmente ben 47 ex precari del nostro Comune che - conclude il primo cittadino - attendevano un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato da circa 30 anni".