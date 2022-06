Elezioni comunali a Petralia Sottana, Pietro Polito è il nuovo sindaco

Sconfiggendo l'uscente Leonardo Iuri Neglia, Pietro Polito è il nuovo sindaco di Petralia Sottana. Il candidato di Idea civica Petralia si è imposto, con 861 voti, pari al 54,32%. Neglia, che correva per la lista Unità cittadina Petralia, si è fermato a 724 preferenze (45,78%). Hanno votato, domenica 12 giugno, nel centro madonita 1.645 elettori ovvero il 58,96% degli aventi diritto.

Dopo il successo elettorale, Polito ha scritto un lungo post su Facebook. "I pensieri e i ricordi cominciano a incasellarsi mentre bisogna farsi carico delle prime incombenze. Alla fine di questa campagna elettorale (e all'inizio di questa nuova avventura) mi sento di ringraziare innanzitutto l'amministrazione uscente che ha governato in momenti difficili. Siamo nati per essere alternativi rispetto ad alcuni percorsi e modelli decisionali ma di certo il mio approccio (e quello del gruppo Idea Civica) è stato sempre improntato al rispetto personale e all'analisi dei fatti. Ringrazio il sindaco uscente Leonardo Neglia per l'impegno e la competenza. Sono sicuro che l'esperienza accumulata non sarà dispersa e continuerà, in altre vesti, a essere una risorsa per la comunità".