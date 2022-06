Elezioni comunali a Petralia Soprana, Pietro Macaluso è sindaco per la terza volta di fila

Tris per Pietro Macaluso a Petralia Soprana. Il rappresentante della lista Verso il futuro si è aggiudicato ancora una volta le elezioni comunali del centro madonita. Macaluso, 55 anni, ha ottenuto 1.207 voti, conquistando il 55,78% delle preferenze. Hanno invece scelto lo sfidante Francesco Gennaro, candidato di Siamo Petalia Soprana, 957 elettori pari al 44,22% del totale. Si sono recati alle urne, nella giornata di domenica 12 maggio, 2.218 cittadini con un'affluenza che si è attestata al 76,40%.

"Ho la pelle d'oca, ho creduto sempre in questa squadra. Non ho mai pensato che non potessimoarrivare alla vittoria. Questo risultato vuol dire che Petralia ha le idee chiare. Questo Comune merita una buona e sana amministrazione. Abbiamo scritto la storia di questo paese, avere una riconferma per la terza legislatura non era una cosa scontata ed esserci riusciti è per me qualcosa di strepitoso", ha detto Macaluso dopo l'elezione.