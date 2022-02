Festa dell'Unità a Palermo, Letta vuole gli "occhi della tigre": "Comunali e Regionali sono fondamentali"

"La nostra festa nazionale dell'Unità si farà a Palermo. Un segnale chiaro, molto forte e netto dell'impegno in Sicilia con le elezioni a Palermo e quelle Regionali, sono un banco di prova fondamentale". Lo ha annunciato il segretario del Pd, Enrico Letta, che considera le elezioni amministrative in Sicilia decisive in vista delle Politiche del 2023. E per questa ragione è pronto a schierare il Partito democratico nazionale.

Alla direzione nazionale del partito, per caricare i suoi, il segretario cita il famoso dialogo tra Balboa e Apollo Creed nel film "Rocky III". "Noi dobbiamo avere l'ambizione di guidare, di vincere e lo dico con grande franchezza, lo dico da allenatore della squadra come è un po' un segretario: io non so come, non so con quale legge elettorale e se come segretario avrò un ruolo nella scelta della squadra, ma se lo avrò, io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò 'gli occhi della tigre' di chi vuole vincere lo metterò in campo, se vedrò negli occhi il pareggio allora lo metterò in panchina".

Con la scelta di Palermo per la festa nazionale dell'Unità, il Pd - maggior azionista del centrosinistra - vuole provare a recitare un ruolo da protagonista anche alle Comunali. I nodi da sciogliere però sono ancora tanti: dal perimietro delle alleanze al nome del candidato per il dopo-Orlando.

"Le elezioni amministrative di primavera - dice Letta - saranno prologo importante delle elezioni politiche del 2023. Si sta facendo, con Francesco Boccia, un lavoro importante in tante città. Seguiremo con il massimo impegno, lo stesso che metteremo in una terra fondamentale quale la Sicilia". Che tra l'altro sarà chiamata al voto una seconda volta per le elezioni regionali. "Io vorrei che in questo anno di avvicinamento alle politiche del 2023 fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere - in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile - l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere", conclude il segretario del Pd.