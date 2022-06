"Signor sindaco ti scrivo": lettera di Orlando a Lagalla, ecco il passaggio di consegne

Tutto pronto l'insediamento a Palazzo delle Aquile di Roberto Lagalla, che avverrà oggi. Leoluca Orlando ha scritto una lettera al neo sindaco in quello che è a tutti gli effetti un passaggio di consegne. Una missiva che comincia che con due parole: "Signor sindaco". Così Orlando chiama Lagalla. "In occasione della sua proclamazione - scrive Orlando - rivolgo un doveroso saluto, formulando alla nuova Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro nell'interesse della città. La nuova Amministrazione - dice il sindaco uscente - dovrà confrontarsi con la visione di una città dei diritti, aperta ed accogliente, una città mediterranea e turistica la cui immagine internazionale è profondamente cambiata: da capitale della mafia a capitale dei diritti. Un percorso questo - purtroppo e certamente - non irreversibile e sul quale occorre vigilare".

Orlando continua: "La lotta alla mafia e alle sue perversioni e articolazioni non è soltanto un dovere legale, morale e civile, ma è stata e deve continuare ad essere una condizione imprescindibile tanto per la promozione dei diritti di tutti, quanto per l'attrattività internazionale e la promozione dell'accoglienza al tempo stessi di migranti e turisti. Questo impegno ha contraddistinto lo straordinario cambiamento culturale di Palermo, per il quale esprimo un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Un cambiamento, un patrimonio - frutto di anni di grandi sacrifici, di intenso lavoro e di grande passione civile - da difendere e promuovere che non può e non deve essere disperso".

Poi la chiusura: "Come ho detto in queste settimane missione compiuta, da completare. Infatti la nuova Amministrazione dovrà superare dannose criticità politiche emerse negli ultimi tempi e affrontare difficoltà anche strutturali e di sistema per le quali abbiamo prospettato e messo in campo possibili soluzioni. L'auspicio è che si agisca rispettando il cambiamento della città e le scelte che hanno determinato questo cambiamento".

Clicca qui per aprire la lettera