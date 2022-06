Orlando, il sindaco eterno non è più sindaco: "Auguri Lagalla, ora difendi il patrimonio Palermo"

"Rivolgo all'amministrazione comunale e al neo eletto sindaco di Palermo Roberto Lagalla i miei auguri di buon lavoro". A parlare è Leoluca Orlando, primo cittadino uscente, in quello che ha tutti i crismi di un cambio della guardia. Orlando già in mattinata aveva telefonato al nuovo sindaco per congratularsi

"La nuova amministrazione - dice, in quello che è a tutti gli effetti un messaggio indirizzato a Lagalla - dovrà confrontarsi con la visione di una città dei diritti, aperta, accogliente e turistica la cui immagine internazionale è profondamente cambiata: da capitale della mafia a capitale dei diritti. La lotta alla mafia non è soltanto un dovere legale, morale e civile ma è stata e deve continuare ad essere anche una condizione imprescindibile tanto per la promozione dei diritti di tutti, quanto per l'attrattività internazionale e la promozione dell'accoglienza al tempo stesso di migranti e turisti".

Orlando prosegue: "Questo ha contraddistinto lo straordinario cambiamento culturale di Palermo, per il quale esprimo un sentito ringraziamento a tutti i cittadini, che è frutto di anni di intenso lavoro. Un patrimonio da difendere che non può e non deve essere disperso. Come ho detto in queste settimane: missione compiuta, ma da completare. Infatti, la nuova amministrazione dovrà anche affrontare le grandi criticità - per le quali abbiamo già messo in campo delle possibili soluzioni - di una città mediterranea. E dovrà farlo dando seguito alle scelte che hanno determinato questo cambiamento".