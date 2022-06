"Non vogliamo assessorati": ecco cosa chiede la Dc Nuova al futuro sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Al professore Lagalla non chiederemo assessorati ma una coraggiosa rivoluzione verde per Palermo”. Lo affermano i candidati della Dc Nuova al Consiglio comunale di Palermo. “Il desiderio è di abbattere i muri, cominciando dal parco di Villa Trabia. Il muro, pur avendo la sua età, è da sempre sovrastato da cartelloni pubblicitari che, insieme ad esso, contribuiscono ad occultare la bellezza del parco. Eliminando questo recinto, i tanti ragazzini che frequentano le scuole, Alberico Gentili, Rapisardi e Gonzaga, i loro nonni e le loro mamme potranno raggiungere ogni giorno gli istituti attraverso il parco, incentivando così un maggior rispetto dell’ambiente e riducendo l’uso delle auto”.

“Esistono altre realtà a Palermo dove abbattendo i muri si renderebbe il verde più visibile e fruibile con una maggiore attenzione alla sicurezza. Questo – sottolineano - avviene ormai nei parchi di Londra, Parigi, Madrid e tante altre città”. “Invitiamo tutti a partecipare venerdì 10 giugno alle ore 10, in via Lo Jacono (davanti alla scuola Alberico Gentili), alla manifestazione ‘Abbattiamo i muri’, promossa dalla Democrazia Cristiana per una città sempre più verde e attenta alle esigenze dei ragazzi. Sarà presente il professore Lagalla”.