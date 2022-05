Elezioni a Palermo 2022, liste e candidati al Consiglio comunale: tutti i nomi

Sette i candidati in corsa per la carica di sindaco, uno in meno rispetto al 2017 e le liste a loro collegate (che dovranno essere ufficializzate entro il 18 maggio). Sono questi i numeri delle elezioni comunali di Palermo 2022 che si terranno il prossimo 12 giugno. (Cliccare sulla singola lista per visualizzare i nomi dei candidati). Articolo in costante aggiornamento

Le liste che sostengono Franco Miceli

Le liste che sostengono Roberto Lagalla

Le liste che sostengono Fabrizio Ferrandelli

Più Europa-Azione

Le liste che sostengono Rita Barbera

Le liste che sostengono Ciro Lomonte

Le liste che sostengono Gaetano Cammarata

La lista che sostiene Francesca Donato

Rinascita Palermo