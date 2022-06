VIDEO | Nichi Vendola a Palermo per Miceli: "Lagalla strumento nelle mani di antichi burattinai"

"Palermo nella vita di tanti italiani e nella mia è stato un luogo del dolore e della speranza, perché il bene e il male si sono combattuti a viso aperto in questa città. La mafia è stata messa fuori dal comune e dal luogo in cui si governa la città: oggi il rischio è che torni". Così a Palermo l'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, aggiungendo: "Mi lascia molto inquieto e triste l'idea che la partecipazione da protagonisti in questa campagna elettorale di Cuffaro e Del'Utri venga percepita come un fatto di folklore locale". "E' un segnale drammatico che dovrebbe chiamare in causa la coscienza civile di un Paese - ha concluso -. Se tornano quelli che hanno saccheggiato questa città, quelli che hanno vissuto allegramente in territori borderline rispetto alla legalità e a volte sono andati molto fuori è un ritorno al passato che non fa male solo a Palermo ma a tutta Italia".

Così Vendola a proposito dell'arresto del candidato al Consiglio comunale in quota Forza Italia, Pietro Polizzi, per voto di scambio politico-mafioso: "Lagalla aveva detto che avrebbe passato al setaccio le liste, forse deve cambiare setaccio. Il problema non è il setaccio, ma lui e chi lo ha voluto. Lagalla è lo strumento nelle mani di antichi burattinai".

Puntuale la replica di Lagalla: "Nichi Vendola, turista dell'antimafia millantante, parla per puro diletto, senza concetto. Come può qualsivoglia puparo tirare i fili di un pupo che fili non ha? Io sono un uomo libero e forte, se ne faccia una ragione".