Munafò: "Arresto Polizzi pone questione etica rilevante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'arresto del candidato Pietro Polizzi, a prescindere dagli esiti di un'indagine ancora alle sue fasi iniziali e che dovrà essere convalidata o smentita in dibattimento, pone una questione etico - politica rilevante a pochi giorni dal voto. Bene ha fatto Miccichè a chiedere alla candidata che si presentava in coppia con Polizzi di ritirarsi dalla competizione dando un segnale forte. Quale candidata nella lista di Forza Italia faccio appello a tutti i candidati del mio partito perchè prendano pubblicamente le distanze da un vecchio modo di fare politica e raccogliere voti in quell'area quantomeno grigia. Occorre una forte sterzata da imporre mettendo al bando modi di fare come quelli contestati a Polizzi, pur nel rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria". Lo dice Stefania Munafò candidata al Consiglio comunale di palermo nella lista di Forza Italia "Bene ha fatto anche la candidata Mazzarino a rispondere prontamente alla richiesta del coordinatore Gianfranco Miccichè. Spero vivamente che tutti i candidati della lista azzurra così come di tutte le altre liste, prendano analoghe distanze da comportamenti opachi ancorché non penalmente rilevanti. Questo deve essere il tempo dell'assoluta trasparenza".